Empolese Valdelsa "contro tutte le guerre" alla manifestazione di Firenze

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa aderisce alla Giornata di mobilitazione nazionale 'Fermiamo le guerre', in programma sabato 26 ottobre a Firenze. Il corteo è previsto con partenza da piazza Santa Maria Novella dalle 14. I sostenitori dell'iniziativa sono Europe for Peace, Rete Italiana Pace Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci e Coalizione AssisiPaceGiusta.

Il cammino di pace si svolgerà in contemporanea in 7 città italiane: oltre a Firenze, avremo anche Roma, Milano, Torino, Palermo, Bari e Cagliari.

La protesta chiede il cessate il fuoco nei conflitti ancora attivi: Gaza, Libano, Medio Oriente, Ucraina e nel resto del mondo, per il riconoscimento dello stato di Palestina e per il disarmo, verso una risoluzione non violenta delle guerre.

L'Unione dei Comuni ha aderito all'iniziativa e invita i cittadini e i membri delle amministrazioni comunali a partecipare all'evento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

