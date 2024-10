Rafforzate le relazioni tra la Toscana e la Guinea Bissau: presto un consolato a Firenze

Rafforzare i rapporti di amicizia istituzionale e creare i presupposti per l’apertura di una sede diplomatica a Firenze. E’ questo lo scopo dell’incontro svoltosi oggi a Palazzo Strozzi Sacrati tra una missione diplomatica ufficiale della Giuinea Bissau e l’assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras.

Boubacar Dabo, ambasciatore, e Junior Eboume De Eboume, consigliere speciale del Primo Ministro dello Stato africano, hanno illustrato la richiesta di rafforzare il ponte con l’Italia e in particolare con la Toscana, per favorire opportunità di conoscenza e scambio e per creare i presupposti per sinergie in ambito economico. Per consolidare questa relazione è stata prospettata la nomina di un Console a Firenze, nella persona dell’avvocato fiorentino Aldo Fittante, anche lui presente all’incontro.

“La nostra regione - ha detto l’assessore Marras - ha sempre favorito iniziative di cooperazione internazionale per favorire i rapporti con Stati e comunità locali e incoraggiare partnership economiche. Siamo quindi onorati della vostra decisione di aprire un consolato a Firenze e pronti a favorire la creazione di opportunità di contatto con il nostro mondo imprenditoriale, propedeutiche alla realizzazione di iniziative di collaborazione con la possibilità di attivare scambi commerciali”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate