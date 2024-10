Incidente tra due auto a Santa Croce, una finisce contro la cabina dell'elettricità: quartiere senza luce

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, a Santa Croce sull'Arno. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio di via di Ripa. Non sarebbero fortunatamente gravi le conseguenze per gli occupanti: una persona, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e la polizia municipale di Santa Croce sull'Arno, che sta svolgendo i rilievi. Da quanto si apprende nell'impatto una delle due auto coinvolte avrebbe perso il controllo, andando a finire contro una cabina dell'elettricità. Al momento la zona dell'incidente, tra via di Ripa via Vasari e via Michelangelo, risulta senza luce: sul posto sono già intervenuti i tecnici, al lavoro per il ripristino del servizio.

Notizie correlate