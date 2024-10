Incidente sulla Tosco Romagnola Ovest a Pontedera

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti questa mattina verso le 05:51 in via Tosco Romagnola Ovest nel Comune di Pontedera a causa di un incidente stradale. A quanto emerge il conducente di una macchina avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbbe uscito fuori strada. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco una volta arrivati nel luogo dell'incidente hanno messo in sicurezza il perimetro e la vettura, per poi procedere ad estrarre dalla macchina il conducente e i passeggeri.

Le persone riscattate dai Vigili del Fuoco sono poi state soccorse dal personale del 118, arrivato sul luogo insieme ad una squadra dei Carabinieri di Pontedera.

