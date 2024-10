Lite in un locale, cliente estrae un coltello: arrestato dai carabinieri

Questo fine settimana all'interno di un locale di Porto Azzurro un uomo avrebbe minacciato un altro cliente con un coltello, per poi essere successivamente fermato dai Carabinieri.

Da quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri l'uomo, un 38enne, originario dell'Est Europa ma residente in Italia, sotto l'effetto di alcol, ha litigato con un altro cliente del locale per una battuta non gradita. A seguito della lite il 38enne ha minacciato con un coltello da cucina l'altro.

L'uomo tempestivamente fermato dall'intervento dei carabinieri di Portoferraio, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata e sanzionato per lo stato di alterazione e ora rischia un'anno di reclusione e un foglio di via dall'Isola d'Elba, le cui pratiche sono già state avviate.

Dalla perquisizione effettuata dall'Arma è emerso che nello zaino l'uomo aveva un coltello da cucina in acciaio con lama seghettata.

