A Montefoscoli si inaugura il nuovo fontanello per l'acqua: in arrivo anche a Palaia

A Montefoscoli è tutto pronto per l'apertura di un nuovo fontanello di acqua potabile ad alta qualità, realizzato da Acque in collaborazione con il Comune di Palaia, che ha contribuito al finanziamento del progetto. L’inaugurazione si terrà lunedì 28 ottobre, alle ore 11, in via dei Fossi, alla presenza della sindaca Marica Guerrini e del presidente di Acque Simone Millozzi. Saranno inoltre presenti le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia locale.

Il fontanello erogherà gratuitamente acqua di rete "immediatamente buona da bere", grazie a un avanzato sistema di filtraggio che rimuove il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - garantendo così una risorsa buona e sicura. Questo nuovo impianto si aggiunge a livello comunale a quello già attivo a Forcoli, mentre un ulteriore sarà attivato entro novembre a Palaia-capoluogo.

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse per ridurre l’uso della plastica monouso e favorire un risparmio economico per le famiglie del territorio.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate