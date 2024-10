Alluvione Castelfiorentino, le opposizioni: "Sindaca venga a riferire in Consiglio Comunale"

È inaccettabile che il Sindaco faccia accuse così gravi sulla stampa prima di aver riferito in Consiglio Comunale dove le sue dichiarazioni sono verbalizzate piuttosto che rilasciare comunicazioni su dinamiche decisamente delicate che richiedono riscontri ufficiali nelle sedi preposte.

Ad oggi il previsto Consiglio del 30 ottobre, dove sono attese interrogazioni e informative sulla grave inondazione che ha colpito il nostro paese , non è stato confermato dal Presidente del Consiglio, nonostante richieste informali da parte dell’opposizione.

Il Sindaco che denuncia la Regione sugli organi di stampa, quando pochi giorni prima ne decantava l’appoggio, dimostra una situazione ambigua quanto preoccupante nello scaricare responsabilità davanti all’opinione pubblica senza confrontarsi prima nelle sedi istituzionali.

Ci siamo appellati quindi all’articolo 15 comma 8 dello Statuto che prevede che 1/5 dei consiglieri possa imporre al Presidente del Consiglio la convocazione, rammaricati che, in una situazione così grave, non si agevoli il confronto con i rappresentanti legittimamente eletti dai cittadini ma si tenti addirittura l’ostruzionismo certificando così la confusione totale in cui si trova questa amministrazione

I Gruppi Consiliari

Lega

Fratelli d’Italia

Movimento 5 Stelle

Castelfiorentino di tutti

