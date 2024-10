Centrodestra per Empoli: "Vicinanza e solidarietà alle forze dell'ordine"

In riferimento alle recenti dichiarazioni dell’ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza) e alle accuse di presunta profilazione razziale rivolte alle Forze dell'Ordine italiane, il Gruppo Consiliare "Centrodestra per Empoli", composto dai consiglieri comunali Andrea Poggianti e Chiavacci Gabriele, desidera esprimere piena solidarietà e sostegno a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione e professionalità.

Siamo convinti che le Forze dell’Ordine costituiscano un pilastro imprescindibile della nostra democrazia, garantendo la sicurezza e la protezione dei diritti di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, genere o condizione sociale. In un momento storico caratterizzato da complessità e sfide sempre maggiori, è fondamentale riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano degli agenti di polizia, che operano spesso in condizioni difficili per garantire il rispetto delle leggi e la tutela della comunità.

Accogliamo con favore le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l'importanza di non generalizzare, ricordando come la correttezza e la professionalità delle Forze dell’Ordine siano un patrimonio essenziale per la coesione sociale del nostro Paese. Condanniamo fermamente ogni forma di razzismo e discriminazione, ma crediamo fermamente che queste situazioni debbano essere affrontate con responsabilità, evitando accuse generalizzate che rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il nostro Gruppo consiliare continuerà a supportare con convinzione il lavoro delle Forze dell'Ordine e a promuovere un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte, al fine di garantire un clima di rispetto reciproco e fiducia tra le istituzioni e la cittadinanza.

Fonte: Centrodestra per Empoli

