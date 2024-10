Cna Storie, Mattia Fantoni racconta "3D.Art_Matty": la stampa 3D al servizio delle imprese

Quarto appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 23 ottobre 2024, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano, l'azienda 3D.Art_Matty di Empoli con il titolare Mattia Fantoni. Studio, progettazione, prototipazione e realizzazione di oggetti in stampa 3D sono i servizi offerti da 3D.Art_Matty. Anche se l'azienda, situata in piazza Guido Guerra 3, ha aperto da poco più di un anno, MattiaFantoni, architetto, vanta un'esperienza pluriennale nel campo della stampa 3D, maturata in aziende diverse prima come dipendente, poi come libero professionista e consulente. Un'attività la sua che si rivolge al privato come ai professionisti, all'industria della moda e più in generale a tutto il mondo produttivo che con la stampa 3D può ideare e realizzare in poco tempo gli oggetti dei quali ha bisogno per il proprio business.

Con Mattia Fantoni ha dialogato Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa. Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady.

il laser 3D in funzione: