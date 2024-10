Domenica 27 mercato straordinario a Castelfranco di Sotto e nel centro storico mercato artigiano

Una giornata di festa e la conferma di una manifestazione ormai diventata tradizionale a Castelfranco. Il comune sta preparando per domenica prossima, 27 ottobre, la settima edizione del Mercato Straordinario. Una giornata che porterà ambulanti ed espositori in tutto il paese. Il Mercato straordinario composto per lo più da commercianti di generi non alimentari e alimentari (per lo più ambulanti che vendono panini e dolciumi) che si snoderà dal semaforo all'inizio della via Francesca Nord fino a parte del parcheggio in piazza XX Settembre, dove per altro, nella stessa giornata sono previste le manifestazioni culturali organizzate dalla biblioteca comunale con la fiera dei vari editori i Loggiati di carta nell'ambito del festival della lettura.

Nel centro storico invece il comune con le associazioni dei commercianti Confcommercio e Confesercenti hanno organizzato il mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica che si snoderà per le vie del centro storico, creando un percorso in continuità con l'altro mercato. Qui sono stati selezionati espositori di assoluto livello, in grado di dare varietà e qualità alle merci presentate. Negli anni questo mercato ha sempre riscosso un notevole successo di pubblico richiamando persone anche dai comuni limitrofi. “Anche quest'anno il comune ripropone questo mercato straordinario, occasione per valorizzare e rivitalizzare Castelfranco e il centro storico. Nel nostro intento c'è quello di potenziare iniziative come questa per sostenere il commercio ambulante, ma anche e soprattutto quello stabile. L'obiettivo finale poi è quello di creare occasioni per permettere a cittadini e visitatori di vivere Castelfranco di Sotto nella sua completezza”.

Fonte: Ufficio Stampa

