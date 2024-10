Domenica di sport a Greve in Chianti. “Triathlon Sprint Cross” approda tra le colline più belle del mondo

Greve in Chianti, capitale del triathlon. Si terrà domenica 27 ottobre la quarta edizione della manifestazione “Triathlon Sprint Cross” che invita atleti e appassionati a cimentarsi in una gara speciale tra le colline del Chianti. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Firenze Triathlon, presieduta da Andrea Pucci, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e patrocinata dal Comune, ha già fatto il pieno di iscritti e tra i partecipanti, provenienti dalla Toscana e da varie regioni d’Italia, spiccano i nomi di alcuni degli atleti paralimpici di maggior rilievo nazionale come Gianluca Valori, paratleta azzurro che ha gareggiato alle Olimpiadi 2024, i pluripremiati e campioni Francesco Mottola, Davide Catalano e Adriano Micheli.

“Sarà una gara avvincente – dichiara Paolo Tepsich, assessore allo Sport - che permetterà di far conoscere e apprezzare ai tanti atleti le bellezze del nostro territorio, costellato di monumenti, testimonianze del passato, siti di interesse storico culturale, scorci e panorami mozzafiato. La campagna di Greve in Chianti si presta per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche ad accogliere una competizione multidisciplinare come il Triathlon che mette in campo in successione e senza soluzione di continuità il nuoto, il ciclismo e la corsa. Siamo felici di sostenere e incoraggiare la passione e la competenza degli organizzatori che diffondono e promuovono i valori dello sport e i benefici in termini di benessere psicofisico e socialità connessi alla cultura del movimento”. Il ritrovo è domenica 27 ottobre con partenza stabilita alle ore 11 dalla piscina comunale. La segreteria è aperta dalle 8.30 alle 10 presso la piscina comunale di Greve in Chianti. Info: 3283170193 – 3356718967 – 3313714734.

La gara prevede un tratto di 750 metri in piscina per poi proseguire in Mtb per altri 15 Km. Durante la gara i gli atleti avranno la possibilità di attraversare luoghi di pregio dal punto di vista storico e ambientale, come la Fattoria di Viticcio, Villa Calcinaia, il Castello di Verrazzano, Valigondoli. Il percorso comprende anche una corsa di 4,8 Km che dalle le vigne del Cabreo toccherà il cuore storico del borgo di Montefioralle, uno dei più belli d’Italia, e la discesa conclusiva verso il centro abitato di Greve in Chianti con l’arrivo fissato in piazza Matteotti.

Gli organizzatori invitano tutte e tutti a sperimentarsi nella competizione del triathlon , manifestazione sportiva trasversale che avrà quale cornice un territorio che non ha eguali nel mondo per la bellezza e la ricchezza del suo paesaggio culturale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

