ITS Academy Prodigi lancia HAL, l’assistente virtuale per supportare gli studenti nelle scelte formative

Il corso di studi? Te lo suggerisce HAL, l’assistente creato con l’Intelligenza Artificiale. L’ITS Academy Prodigi, Scuola di Alta Formazione sull’Informatica e il Digitale, ha recentemente lanciato HAL, un assistente virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale. HAL, il cui nome prende ispirazione dal leggendario computer di "2001: Odissea nello Spazio", è stato progettato per interagire con chiunque voglia informazioni sui corsi offerti dalla scuola, rispondendo in modo semplice e immediato a domande e curiosità. Gli utenti possono accedere facilmente a HAL attraverso il sito web dell’ITS Academy Prodigi, aprendo la chat in basso a destra. Lo sviluppo di questo nuovo strumento fa parte del progetto di potenziamento dei laboratori della scuola, reso possibile grazie ai fondi PNRR.

"L’introduzione di HAL risponde alla nostra esigenza di offrire un punto di contatto immediato e veloce per i ragazzi che si trovano a scegliere il proprio percorso di studi. In un momento così delicato, poter contare su risposte rapide è fondamentale, e visto che quest’anno abbiamo ben due corsi dedicati all’Intelligenza Artificiale, adottare un assistente virtuale ci è sembrato particolarmente adatto," spiega Paola Castellacci, Presidente della Fondazione ITS Academy Prodigi.

HAL si affianca agli altri canali di comunicazione già attivi: gli studenti possono comunque contattare la segreteria scolastica via telefono ed email, prenotare incontri virtuali con i referenti della scuola o partecipare agli open day organizzati nelle diverse sedi.

Un’offerta formativa all’avanguardia

ITS Academy Prodigi fa parte del circuito nazionale degli ITS e si distingue per una formazione altamente specializzata in ambito tecnologico, in stretta collaborazione con aziende, università e centri di ricerca. La scuola, già attiva sui territori di Empoli, Pisa, Lucca, Arezzo e Prato, offre sette corsi biennali che combinano teoria e pratica, progettati in collaborazione con le aziende del settore e dai professionisti del mondo delle imprese. I corsi che inizieranno tra ottobre e novembre nelle sedi di Empoli, Pisa, Arezzo e Prato sono già al completo, ma rimangono ancora disponibili alcuni posti per il corso di System Administrator presso la sede di Lucca.

Il corso per System Administrator mira a formare esperti capaci di progettare, sviluppare e gestire soluzioni software per la digitalizzazione e integrazione dei processi aziendali. La formazione, che si estende su un periodo di due anni (da novembre 2024 a settembre 2026), prevede 1000 ore di lezione in aula e 800 ore di stage in azienda, garantendo un equilibrio tra apprendimento teorico e applicazione pratica. Il corso si terrà presso la sede di Lucca, in Via San Micheletto 3, e può ospitare da 25 a 30 allievi. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 novembre 2024, alle ore 13:00, con le selezioni che si terranno il 21 e 22 novembre 2024. Il corso, finanziato con fondi ministeriali, è completamente gratuito per gli studenti.

Per ulteriori informazioni e per parlare con HAL, l’assistente virtuale, basta visitare il sito di ITS Academy Prodigi: https://www.itsprodigi.it/

Fonte: Ufficio Stampa

