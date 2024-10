Pisa, linee bus tpl bloccate da auto in sosta vietata

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari delle auto lasciate in divieto di sosta che hanno bloccato il servizio di Tpl.

Ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, a Pisa questi casi si sono verificati in due diverse occasioni e solo grazie all’intervento della polizia municipale che ha fatto rimuovere le vetture è stato possibile ripristinare il normale servizio di trasporto pubblico su bus.

Il primo episodio si è verificato in via Puglia angolo via Basilicata, qui alcune auto (si veda foto) hanno impedito il passaggio del bus della Linea 13 che è rimasto bloccato dalle 16:56 alle 17:38, mentre gli altri bus della Linea 13 sono stati deviati su percorsi alternativi. Solo a seguito dell’intervento della polizia municipale e della rimozione dell’auto è stato possibile riprendere il normale servizio.

L’altro episodio è avvenuto in via Cuocco dove verso le 20,29 la corsa della Linea 4 bus tpl che dai Passi arriva fino alla Stazione è stata soppressa perché il mezzo non poteva transitare a causa dell’auto in divieto di sosta (si veda foto). Tanto che per garantire il servizio su quella tratta AT ha dovuto predisporre appositamente un nuovo bus fatto partire da Sesta Porta.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate