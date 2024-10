Polo della Salute di Montespertoli: fine cantiere a primavera

Proseguono i lavori al cantiere del nuovo Polo della Salute di Montespertoli, un progetto strategico per la comunità locale e per l’intero comprensorio della Società della Salute Empolese Valdelsa. Nella giornata di ieri, il team dei medici e il pediatra di famiglia di Montespertoli, insieme a Franco Doni, direttore dell’SDS Empolese Valdelsa e all’Assessora Daniela Di Lorenzo del Comune di Montespertoli, hanno effettuato una visita ufficiale per verificare l’andamento dei lavori e prendere visione di come si stia concretizzando la futura struttura sanitaria. Presenti al sopralluogo anche l’Ing. Luca Tani, responsabile area tecnica zona Empoli, il Dr. Paolo Amico, coordinatore sanitario, la Dott.ssa Loredana Lazzara, Responsabile rapporti medicina generale.

Il primo edificio del polo, destinato ad accogliere gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro, è ormai completato, con pochi interventi ancora in sospeso: l'installazione dell'ascensore, la tettoia esterna e piccole rifiniture. Questo edificio ospiterà i medici di medicina generale, ambulatori specialistici, punto prelievi, pediatra, piccola diagnostica, assistenti sociali, ambulatorio di ostetrica e di ginecologia e infermiere di famiglia. I medici hanno avuto l'opportunità di visitare in anteprima gli spazi a loro destinati e di confrontarsi con l’Assessora sulle modalità di gestione e organizzazione delle attività all'interno del primo edificio che prenderanno il via nel primo tremestre dell’anno.

Durante la visita, il direttore Franco Doni ha espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento del progetto, sottolineando l’importanza del Polo della Salute come tassello chiave per il potenziamento della rete sanitaria locale. "Il completamento di questa opera rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sul territorio, garantendo un accesso più rapido e qualificato alla cura per i cittadini di Montespertoli e dintorni. Ringrazio i medici che hanno partecipato al sopralluogo per il loro prezioso contributo. Pensiamo di iniziare il trasferimento nei primi mesi dell’anno".

"Sono soddisfatta dei progressi compiuti nella realizzazione del nuovo Polo della Salute di Montespertoli. La visita, insieme al direttore e ai medici del territorio, ci ha permesso di toccare con mano come questo sogno stia diventando realtà. Abbiamo proseguito il nostro incontro presso la Sala del Consiglio che ci ha permesso di definire gli ultimi dettagli", conclude l’assessora Di Lorenzo.

Anche i medici locali hanno accolto con entusiasmo i progressi del cantiere, evidenziando come la nuova struttura sarà fondamentale per offrire cure più efficaci e integrate in un ambiente moderno e all’avanguardia

Parallelamente, il secondo edificio, futuro quartier generale del 118, ha raggiunto un avanzamento significativo. La struttura portante, in cemento armato e legno, è stata ultimata. Le operazioni in corso riguardano principalmente gli impianti, e non risentiranno più di rallentamenti dovuti al maltempo.

Il progetto è frutto un intervento di 4 milioni di Euro ripartito tra Comune di Montespertoli e Azienda USL Toscana Centro. La conclusione del cantiere è attesa per la primavera.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Montespertoli

Notizie correlate