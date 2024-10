Scontri dopo Siena-Livorno, due tifosi ospiti arrestati. Il video degli scontri

Dopo la partita di Serie D tra Siena e Livorno, un gruppo di circa 40 ultras livornesi ha aggredito le Forze dell’ordine fuori dallo stadio Artemio Franchi di Siena. Durante gli scontri, sono stati lanciati bottiglie di vetro, cartelli stradali e transenne contro la Polizia, causando ferite a 6 agenti, tra cui un dirigente, con prognosi di 7 e 10 giorni. Gli scontri sono avvenuti mentre la Polizia cercava di evitare contatti tra le tifoserie.



Grazie alle indagini e all'analisi delle immagini, due ultras livornesi sono stati arrestati in modo differito il 22 ottobre. Sono accusati di reati come devastazione, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento e oltraggio. Durante le perquisizioni nelle loro case sono stati trovati gli abiti che presumibilmente indossavano durante gli scontri.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, e sono stati emessi provvedimenti che vietano loro di tornare nella provincia di Siena per 4 anni, con l’aggiunta di D.A.Spo. (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive). Le indagini continuano per identificare gli altri responsabili.

