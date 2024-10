Stella (FI): "Capire se esondazione Elsa è correlata ad abbassamento argini per cantieri SR 429"

"Occorre capire se l'esondazione del fiume Elsa che ha provocato l'alluvione di alcune aree a Castelfiorentino tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sia stata frutto del caso oppure se sia in correlazione all'abbassamento degli argini dovuto ai cantieri del nuovo tratto della strada regionale 429". È quanto chiede, in un'interrogazione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "I residenti dell'area - ricorda Stella - avevano denunciato l'abbassamento dell'argine fatto per far passare i mezzi, ritenendo quello il motivo dell'esondazione. Nelle ore successive sono spuntati sui social video e foto, in cui effettivamente sembra che manchi letteralmente un pezzo dell'argine, facendo dell'area una vera e propria 'cassa d'espansione' non prevista, a danno di aziende e famiglie".

"I tratti mancanti della SR429 vanno completati, si tratta di un'arteria fondamentale per cittadini, pendolari, imprese - sottolinea Stella -. Invece, la strada sembra abbandonata a se stessa. Molti residenti affermano che sui cantieri della SR429 non si lavora da prima dell'estate e i cantieri sembrano deserti. Chiediamo che le istituzioni e gli organismi preposti verifichino sia la questione dell'abbassamento degli argini che avrebbe permesso al fiume di esondare, sia la questione dei lavori fermi. Occorre accertare di chi sono le responsabilità, non può finire tutto in una bolla di sapone".

