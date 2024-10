Buongiorno oggi ringrazio Romina che mi ha mandato questa ricetta tipicamente autunnale. Nella mail Romina mi dice che è stata incuriosita da questa ricetta che ha trovato su una rivista di cucina. Come me non aveva mai utilizzato il sedano rapa e poi l'abbinamento anche le mele. Il risultato finale non se lo aspettava neanche lei, al momento della degustazione questa vellutata le è piaciuta molto e anche al suo compagno.

Il sedano rapa è un ortaggio che ha un sapore più delicato rispetto al sedano comune. Si consuma bene da crudo in insalate ma anche nella cucinato in padella con poco olio, al forno, al vapore, fritto in abbondante olio ma anche impanato o gratinato. Può essere anche l'ingrediente in zuppe e minestre.

Il sedano rapa è un ortaggio che viene raccolta durante l'autunno poco calorico basti pensare che 100 grammi di sedano rapa apportano 23 calorie.

Per saperne di più potete cliccare su questo link:

www.my-personaltrainer.it/benessere/sedano-rapa.html

Vellutata di porri e sedano rapa

Ingredienti per 4 persone

50 gr di nocciole

50 gr di formaggio parmigiano reggiano grattugiato

2 porri

2 mele rosse

1 sedano rapa

1 cucchiaio di paprica

Brodo vegetale q.b.

Salvia q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Pulite le verdure e tagliate i porri a rondelle, le mele a pezzi e il sedano rapa a pezzetti grossolani. In una casseruola fate appassire i porri con un filo d’olio e sale; quindi aggiungete le mele e il sedano rapa e fate rosolare per qualche minuto. Coprite a filo con del brodo bollente e lasciate cuocere per 20 minuti circa, aggiungendo altro liquido se fosse necessario. Una volta che le verdure saranno belle morbide, aggiustatele di sale e pepe, frullandole fino a ottenere una crema omogenea. Nel frattempo, tritate grossolanamente le nocciole e tostatele in una padella ben calda con un filo di olio e la paprica. Quando avranno raggiunto un colore dorato, spegnete e tenete da parte. In ultimo, distribuite in una padella un cucchiaino di parmigiano reggiano, stendendolo in uno stato sottile, e cuocete per qualche minuto, fino a formare una cialda dorata. Proseguite in questo modo fino a esaurire tutto il parmigiano: dovrete ottenere circa una dozzina di pezzi. A questo punto, servite la vellutata nei piatti da portata e conditela con le cialde di parmigiano reggiano, le nocciole e qualche foglia di salvia. Terminate con un pizzico di pepe e consumate ancora calda.

Romina

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.