A Empoli la raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini

Sabato 26 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza della Vittoria a Empoli prosegue la raccolta firme a difesa dei confini e a sostegno di Matteo Salvini a processo per aver bloccato gli sbarchi durante in suo mandato di Ministro come promesso nel programma della Lega e come richiesto dai suoi elettori.

Saranno presenti il Segretario provinciale Lega Firenze Federico Bussolin - Susi Giglioli Segretario e capogruppo comune di Castelfiorentino - Damiano Baldini Segretario comune di Certaldo - sostenitori e militanti del territorio

