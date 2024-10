AnciToscana incontra l'associazione Villes de France

Incontro stamani tra Anci Toscana e una delegazione di sindaci e presidenti intercomunali di città francesi dell’associazione Villes de France, in questi giorni in viaggio di studio a Firenze.

Nel Salone delle Feste del Consiglio regionale i sindaci di Lucignano Roberta Casini e di Signa Giampiero Fossi, insieme al consigliere comunale di Firenze e membro del direttivo Anci Toscana Nicola Armentano, al direttore Simone Gheri e alla responsabile dei Progetti Europei Elena Conti, si sono confrontati con i colleghi francesi in particolare sul tema della mobilità. Infatti l’associazione Villes de France riunisce gli eletti delle città da 10mila a 100mila abitanti e delle loro intercomunalità, che rappresentano oltre un terzo della popolazione francese; territori che si trovano all’incrocio tra metropoli e territori rurali e sviluppano progetti di città sostenibili, combinando innovazione e qualità della vita e ispirandosi a buone pratiche, come quelle attuate dal gruppo RATP Dev.

Si è discusso quindi del tema della mobilità come leva per combattere le fratture territoriali, migliorare l’assetto urbano e favorire la transizione ecologica, con un focus su quanto realizzato in Toscana e in particolare nell’area metropolitana di Firenze. L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi sulle opportunità e prospettive che si possono innescare attraverso gli scambi tra i due paesi. Nella folta delegazione francese erano presenti 10 sindaci: di Laroche sur Yon, Douai, Bethune, Dole, Chaumont, Montceaux Les Mines, Sablè sur Sarthe, Ploemeur, Saint Quentin, Alencon.

Fonte: Ufficio Stampa

