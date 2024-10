Cassa di espansione lungo il torrente Bagnolo, al via i lavori di pulizia

Il Comune di Montemurlo ha dato il via nei giorni scorsi ad un importante intervento di pulizia della cassa di espansione che si trova nei pressi del torrente Bagnolo, dietro a via Europa a Bagnolo. Si tratta di un lavoro del valore di circa 30 mila euro che ha l'obbiettivo primario di rimuovere completamente i materiali trasportati dai vari corsi d'acqua nella cassa, a seguito degli episodi di maltempo che si sono succeduti nell'ultimo anno. «Grazie all'intervento di ricavatura della cassa di espansione, riportiamo ai livelli di progetto la cassa di espansione e andiamo a rimuovere tutto il materiale sedimentato, affinché ritrovi la sua piena funzionalità in caso di eventi eccezionali come quello del 2 novembre. - spiega l'assessore alla messa in sicurezza del territorio, Alberto Vignoli- Inoltre, l'intervento di pulizia e sistemazione riguarda anche tutte le opere idrauliche connesse alla cassa di espansione e i canali che convogliano le acque che arrivano dalla collina e si immettono nell'invaso».

Il Comune di Montemurlo a seguito dell'alluvione ha eseguito lavori di somma urgenza per un valore di circa 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stata completata l'installazione di briglie selettive a monte del tratto tombato del torrente Stregale nella zona di via Morecci a cura del Genio civile mentre il Consorzio di Bonifica ha eseguito i lavori di pulizia dell'alveo prima dell'imbocco della tubatura. «Dal 2 novembre scorso l'impegno del Comune di Montemurlo va avanti a 360 gradi su tutto il territorio e non si mai fermato- conclude Vignoli- Entro il mese di novembre sarà anche abbattuto il ponticino sul torrente Bagnolo nei pressi del giardino Incantato in via Riva per agevolare il deflusso delle acque».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Notizie correlate