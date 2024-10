Lavori per la fibra a Vinci, sanzionata la ditta responsabile dei lavori per mancato ripristino

Il Comune di Vinci e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa hanno portato avanti un'azione congiunta con lo scopo di verificare la situazione in città relativa ai lavori di installazione della fibra.

Giovedì 24 ottobre 2024, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha verificato insieme agli agenti della pm lo stato dei lavori, rilevando una serie di inadempienze per mancato ripristino da parte dell’operatore della connessione attivo nel mercato all'ingrosso.

La Ditta, che si è impegnata nella regolare presentazione delle pratiche per effettuare i lavori di scavo sul suolo pubblico, non ha però supervisionato la ditta che esegue materialmente i lavori, così che alcuni danni alle infrastrutture esistenti non sono stati riparati. L'ufficio manutenzioni ha ripetutamente segnalato la cosa ai diretti responsabili, senza però avere i risultati sperati.

Per questo la pm è intervenuta per verificare lo stato dei ripristini, e rilevandone i mancati adempimenti ha provveduto a elevare sanzioni a carico della ditta.

“Abbiamo segnalato e richiesto il ripristino delle strade più volte cercando un dialogo con la ditta responsabile – ha chiarito il sindaco –. Dopo varie promesse non mantenute abbiamo deciso di procedere con le sanzioni. Il nostro comune si trova a fronteggiare interventi calati dall'alto secondo la normativa vigente, che sebbene riguardino lavori per garantire una migliore connessione ad abitazioni e aziende, ha lasciato parti del nostro territorio in condizioni pessime. Continueremo a richiedere il ripristino e a sanzionare l'azienda responsabile fino a quando non verranno eseguiti i lavori necessari”.

Notizie correlate