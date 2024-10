Litorale Pisa, dal 27 ottobre chiusura al traffico del lungomare nei pomeriggi festivi

È stata pubblicata nei giorni scorsi l’ordinanza della Polizia Municipale che dispone limitazioni alla sosta e alla circolazione dei veicoli in alcune vie della frazione di Marina di Pisa a partire dal 27 ottobre fino al 23 marzo 2025. Sono interessati i tratti stradali della via della Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, via Tullio Crosio e piazza Baleari braccetto nord e braccetto sud.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede nello specifico l’adozione dei seguenti provvedimenti in tali tratti stradali: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dei giorni domenica e festivi anche infrasettimanali; durante l’orario di chiusura suddetto, rimane consentito, purché “a passo d’uomo”, il transito dei velocipedi e veicoli assimilati (monopattini) sulla “pista ciclabile” presente all’interno della zona interclusa. Durante l’orario di chiusura suddetto, rimane consentito il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nell’immissione (“braccetto”) sud di piazza delle Baleari; doppio senso di circolazione sulle strade laterali che attestato sul Lungomare di Marina di Pisa. Si consente ai veicoli al servizio di persone con disabilità, e muniti di contrassegno di cui all’art. 381 comma 2 del nuovo Codice della Strada di uscire a passo d’uomo dall’area interdetta, in deroga ai suddetti divieti.

Marcia Mare-Città Pineta. Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del giorno 27 ottobre sono inoltre previste ulteriori modifiche alla circolazione nelle località di Marina di Pisa e Tirrenia in occasione della 48^ edizione della gara podistica “Marcia Mare-Città-Pineta”. Per consentire lo svolgimento dell’evento sono previste le seguenti variazioni alla viabilità:

Via della Sirenetta, nel tratto compreso tra via Ciurini e via Barbolani: divieto di transito per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. È prevista la sospensione della pista ciclabile, nel tratto interessato alla manifestazione podistica ludico-motoria per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Prevista anche l’interruzione temporanea del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti negli attraversamenti qui indicati:

PERCORSO DI 3 KM: via della Sirenetta – via Barbolani, lato Porto – rotatoria Villaggio dei Pescatori - via Ceccherini – pista ciclabile – via Cagliaritana – piazza Sardegna – via della Repubblica Pisana – piazza delle baleari – via Tullio Crosio – piazza viviani – via della Sirenetta. PERCORSO DI 6 KM: via della Sirenetta – via Barbolani, lato Porto – rotatoria Villaggio dei Pescatori – via Ceccherini – rotatoria della Foce – via della Foce - pista ciclabile- via Scoglio della Meloria – via del Ragnaino – Pineta – pista ciclabile – via Cagliaritana – piazza Sardegna – via della Repubblica Pisana – piazza Baleari – via Tullio Crosio – piazza Viviani – via della Sirenetta. PERCORSO DI 12 KM: via della Sirenetta – via Barbolani, lato Porto – rotatoria Villaggio dei Pescatori – via Ceccherini – rotatoria della Foce – via della Foce – pista ciclabile – via della Casa Rossa – via del Ragnaino - via Scoglio della Meloria – via del Ragnaino – Pineta – pista ciclabile – via Bigattiera lato mare- rotatoria Bagno Lido – via Litoranea – via Padre Agostino da Montefeltro – piazza Sardegna – via della Repubblica Pisana – piazza Baleari – via Tullio Crosio – piazza Viviani – via della Sirenetta. PERCORSO DI 18 KM: via della Sirenetta – via Barbolani, lato Porto – rotatoria Villaggio dei Pescatori – via Ceccherini – rotatoria della Foce- via della Foce – pista ciclabile- via Scoglio della Meloria – via del Ragnaino – via della Casa Rossa- via del Ragnaino – Pineta – pista ciclabile – via Bigattiera lato mare – via dei Pioppi – via delle Viole – via Litoranea- via Padre Agostino da Montefeltro – piazza Sardegna – via della Repubblica Pisana – piazza Baleari – via Tullio Crosio – piazza Viviani – via della Sirenetta.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

