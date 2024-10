Servizio sicurezza aeroporto di Pisa, ancora sciopero

Lavoratori del servizio di sicurezza presso l’aeroporto di Pisa ancora in sciopero domenica 27 ottobre.

"Sono 4 mesi che come Segreterie regionali di Filt e Filcams CGIL abbiamo fatto una richiesta di incontro a Toscana Aeroporti per discutere delle condizioni da inserire nella nuova gara di appalto del servizio di sicurezza degli aeroporti Galilei di Pisa e Vespucci di Firenze, e ad oggi nessuna risposta. Sono circa 200 i lavoratori interessati".

"Chiediamo - prosegue CGIL - che la nuova gara preveda una clausola sociale che garantisca la tutela occupazionale e che sia indicato il Contratto Nazionale del Trasporto aereo, come prevedono le norme di legge. E’ inaccettabile che un’azienda come Toscana Aeroporti non voglia il confronto, non sia disponibile a mettere nero su bianco la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori".

"I lavoratori - concludono i sindacati - attraverso lo sciopero chiedono conto a Toscana Aeroporti ma anche a Regione Toscana, Comune di Pisa e Comune di Firenze che fanno parte della società, del loro silenzio, inaccettabile. Se non ci saranno risposte la protesta non si fermerà".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate