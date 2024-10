"Auto troppo veloci in via della Motta": la denuncia del Centrodestra per Empoli

“Sono anni e decine le segnalazioni pervenute dai residenti di Pagnana al comune di Empoli per l’eccessiva velocità dei veicoli che transitano su via della Motta, strada che costeggia il parco pubblico e la scuola d’infanzia”.

Così Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, rispettivamente capogruppo e vice del Centrodestra per Empoli.

“Nonostante tutto, ancora oggi l’amministrazione PD non è intervenuta neanche in minima parte, nemmeno mediante strumenti temporanei e provvisori, per risolvere un pericolo che attanaglia la frazione e l’incolumità dei pedoni, famiglie e bambini in particolare. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Empoli per valutare la fattibilità di un restringimento della carreggiata di via della Motta nel tratto adiacente ai giardini pubblici del quartiere di Pagnana”.

“Non solo - concludono i consiglieri comunali del centrodestra Poggianti e Chiavacci - proponiamo di avviare un confronto con i residenti per raccogliere ulteriori segnalazioni e valutare eventuali proposte migliorative che siano definitive e reali, non le solite promesse elettorali”.

