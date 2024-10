Canottieri San Miniato, struttura non idonea: stop a gare nazionali

La Federazione Italiana Canottaggio, con una nota del presidente Giuseppe Abbagnale, ha comunicato al presidente della Canottieri San Miniato non ci sono più i presupposti per ospitare eventi agonistici di canottaggio e canoa di livello nazionale.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla società Canottieri San Miniato, non sono stati effettuati quei lavori da tempo progettati e mai realizzati per rendere l'impianto idoneo secondo le norme federali.

"Questa decisione era nell'aria - dice il presidente Enzo Ademollo - perché nonostante le promesse da parte dell'amministrazione niente è stato fatto per finire i lavori per rendere il bacino di canottaggio idoneo ad ospitare gare di canottaggio e canoa a livello nazionale, nonostante che per anni le federazioni di canottaggio e canoa hanno assegnato gare al COL di San Miniato per tenere alto interesse delle amministrazioni coinvolte."

"Questa decisione ci danneggia sia sul piano economico che d'immagine - conclude Ademollo - specialmente oggi che abbiamo una concessione duratura. La nostra società si apprestava ad ospitare eventi importanti".

Il bacino remiero di Roffia infatti è un impianto la cui posizione attira la partecipazione dei canottieri a livello nazionale e internazionale, nonché turisti sportivi che soggiornano a San Miniato proprio per la prossimità di un campo gare importante e le città d'arte

Fonte: Canottieri San Miniato ASD - Ufficio Stampa

