Danneggia 4 vetture guidando la sua auto

Alla guida di un'auto, avrebbe proceduto a velocità elevata e effettuando manovre spericolate, danneggiando quattro vetture in sosta e finendo poi contro un muro.

L'automobilista, un trentenne, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso.

L'accaduto si è verificato a mezzanotte a Figline Valdarno dove sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Si attendono anche i risultati degli esami tossicologici per capire se il trentenne stesse guidando dopo aver assunto alcol o altre sostanze.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un'auto che procedeva in modo spericolato nel centro di Figline. Le ricerche hanno poi portato a intercettate la vettura quando già il conducente era finito contro il muro lungo la sr 69, venendo soccorso dai sanitari inviati dal 118. Accertato poi che l'auto, lungo il tragitto percorso, avrebbe danneggiato altri 4 veicoli in sosta.

