Federico Pieragnoli eletto presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano

Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, l’organismo costituito dalle organizzazioni imprenditoriali del turismo aderenti al sistema Confcommercio in Toscana (Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita Federcamping, Rescasa, e Sib) e dai sindacati regionali dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Pieragnoli, eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea per il rinnovo degli organi, assume la guida di una realtà nata nel dicembre 1994, ma operativa dal novembre 1996, a cui fanno riferimento oltre 15mila imprese della Toscana - tra alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, campeggi, villaggi, agenzie di viaggio, residence e appartamenti di vacanza - e oltre 43mila lavoratori annuali e stagionali del settore.

Classe 1970, dal 2008 è direttore della Confcommercio della provincia di Pisa e dal 2017 anche della Confcommercio della provincia di Livorno. Vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscano dal 2021, dal 2023 è membro di Giunta della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Da febbraio è anche segretario generale operativo del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio. Profondo conoscitore del sistema turistico toscano, avrà il compito di guidare l'ente regionale che eroga servizi a favore dei lavoratori e alle imprese turistiche, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

“Un incarico prestigioso che conferma la sua competenze e la preparazione nel settore e il suo costante impegno dimostrato in oltre 30 anni di esperienza nel mondo Confcommercio” i complimenti del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi “Sono convinto che metterà tutte le sue capacità e la sua determinazione al servizio di un'ente di riferimento per oltre 15mila imprese del turismo in Toscana, dove non mancheranno le sfide da affrontare, specialmente sul fronte della formazione, del sostegno al reddito e del matching tra domanda e offerta di lavoro”.

“Una logica vincente, quella dell’alternanza, che rispetta appieno la bilateralità e assicura uno sguardo realistico ed equilibrato sul comparto, voce importante dell’economia regionale”, sottolinea il neopresidente Federico Pieragnoli. “Il settore turistico soffre ancora di una significativa carenza di personale qualificato, il che frena lo sviluppo di molte aziende. In un contesto che ha visto le condizioni economiche migliorate grazie agli aumenti salariali fino a 200 euro mensili e alle maggiori tutele per i lavoratori, la formazione continua e l’eliminazione dei pregiudizi sul lavoro nel turismo risulteranno fondamentali per affrontare questa sfida”.

