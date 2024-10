Lega su Cpr "l'accoglienza del Pd si sta sempre più trasformando in criminalità diffusa"

"Da sempre favorevoli alla realizzazione di un Cpr in Toscana, un luogo dove siano trattenuti quei cittadini stranieri in attesa di espulsione, accogliamo con grande interesse le parole della Prefetta di Firenze che evidenzia il suo impegno in tale direzione" affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega.

"Purtroppo, anche nella nostra Regione non si contano più i quotidiani atti malavitosi, compiuti, sovente, da immigrati irregolari e quindi è necessario trovare un luogo idoneo dove realizzare questa struttura, togliendo dai nostri territori persone che pensano solamente a delinquere e devono, pertanto, essere rimpatriate nel Paese d'origine-proseguono gli esponenti leghisti."

"La tanto decantata accoglienza diffusa, prediletta dal Pd si è via via, infatti, trasformata in una pericolosa ed incontrollabile criminalità diffusa che, spesso, mette a rischio l'incolumità dei cittadini toscani-precisano gli esponenti leghisti." "Il tema della sicurezza, da noi costantemente caldeggiato, non pare, invece, essere così valutato con la dovuta importanza da una Sinistra che auspica, invece, appunto, ingressi illimitati di stranieri che, poi, il più delle volte finiscono per ingrossare le file della criminalità, con tutte le inevitabili e deleterie conseguenze del caso-concludono i rappresentanti della Lega."

Fonte: Gruppo Lega Ufficio stampa

