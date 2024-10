Sunia-Cgil a disposizione dei cittadini per la compilazione domande contributo affitti

Il Sunia-Cgil ricorda che le domande per usufruire del contributo affitti del Comune di Livorno devono essere presentate entro il prossimo 31 ottobre. Per accedere al contributo serve un Isee inferiore ai 16500 euro. All’interno del nucleo familiare – questo il secondo requisito richiesto - deve inoltre esser presente o un figlio minore, o una persona ultrasettantenne o un soggetto con invalidità civile superiore al 67% o portatore di handicap.

Il Sunia-Cgil è a disposizione per aiutare cittadini e cittadine nella compilazione della domanda. Chiunque interessato può presentarsi presso la sede Sunia-Cgil di Livorno in via G.Ciardi 8 (piano 6). Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informazioni o appuntamenti telefonare ai numeri 3455826895 oppure 0586228606.

