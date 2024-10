Un anno in Consiglio: il 29 ottobre la presentazione dei 12 mesi del consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana ha chiuso da poco il quarto anno della XI legislatura. Si terrà martedì 29 ottobre alle 11.30, nel Media Center ‘Sassoli’ la conferenza stampa per la presentazione di "Un anno in Consiglio", il report sugli ultimi dodici mesi di attività dell’Assemblea legislativa toscana.

Saranno illustrati tutti i numeri di questo quarto anno di attività divisi per atti (proposte di legge, proposte di deliberazione, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) passati in Aula e quelli affrontati dalle commissioni permanenti, istituzionali e d’inchiesta, nonché le iniziative, i bandi per l’assegnazione di risorse, i riconoscimenti, le mostre e le altre attività collaterali del Consiglio regionale.

Interverranno il presidente Antonio Mazzeo e gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza.

