A Chiesina Uzzanese riapre il nido "Il Gomitolo". Terminati i lavori sismici e di manutenzione

Dopo un lungo periodo di chiusura, l'asilo nido di Chiesanuova ha ufficialmente riaperto le sue porte. Grazie a una serie di interventi di manutenzione e all'adeguamento sismico realizzati anche con il contributo di 190.000 euro ottenuti attraverso un bando PNRR, la struttura è pronta ad accogliere nuovamente i più piccoli del territorio.

L'asilo nido, che sarà gestito dalla Selva Società Cooperativa Sociale, prenderà il nome di "Il Gomitolo" e potrà ospitare fino a 24 bambini. Con la riapertura di questa importante struttura, il Comune di Chiesina Uzzanese conferma il proprio impegno verso le famiglie del territorio, offrendo un servizio essenziale per la prima infanzia in un ambiente sicuro e rinnovato.

Durante l'inaugurazione, il Sindaco Fabio Berti ha dichiarato:

"Siamo molto soddisfatti di poter riaprire l'asilo nido 'Il Gomitolo', una struttura di fondamentale importanza per le famiglie della nostra comunità. I lavori di adeguamento sismico e manutenzione sono stati un impegno importante, ma grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a portare a termine questo progetto. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali, che hanno lavorato con grande dedizione per garantire la riapertura della struttura, e alla Selva Società Cooperativa Sociale, che gestirà il servizio. Con questo asilo nido, siamo sicuri di offrire un luogo sicuro, accogliente e di qualità ai nostri bambini, fornendo un supporto fondamentale alle famiglie e ai genitori che lavorano."

Anche il Vicesindaco Lorenzo Vignali, delegato al PNRR e nella passata consiliatura delegato alla Pubblica Istruzione, ha voluto esprimere la sua soddisfazione:

"La riapertura dell'asilo nido è il risultato di un lavoro di squadra e di una pianificazione attenta. Questo progetto è stato possibile grazie ai fondi del PNRR, che ci hanno permesso di eseguire interventi necessari per la sicurezza e la funzionalità della struttura. Avendo seguito in prima persona gli sviluppi del progetto nella passata amministrazione, sono particolarmente felice che l’asilo nido torni a essere un punto di riferimento per le famiglie del nostro territorio. 'Il Gomitolo' non sarà solo un luogo sicuro e accogliente per i bambini, ma anche un supporto fondamentale per i genitori che lavorano."

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Caterina Sanzone, ha aggiunto: "Siamo felici di fare la nostra parte in quel meraviglioso viaggio che è la crescita di un bambino: è bello per noi aver messo a disposizione uno spazio accogliente che raccoglierà i loro primi passi, i primi scambi relazionali, il loro stupore di fronte a ogni piccola novità, esperienza e traguardo. Dopotutto, come recita un proverbio africano, 'per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio': la collaborazione con la cooperativa Selva ci rende compartecipi del delicato processo di crescita di un bambino, per questo ci sentiamo vicini a ogni famiglia che - per necessità o scelta - ha deciso di iscrivere a 'Il Gomitolo' il proprio figlio. Buona avventura!"

Inoltre, l'Amministrazione Comunale segnala la possibilità per le famiglie di accedere al programma Nidi Gratis, promosso dalla Regione Toscana, che potrebbe offrire agevolazioni significative per ridurre i costi del servizio per chi ne ha i requisiti. Questo rappresenta un'opportunità aggiuntiva per rendere ancora più accessibile l’asilo nido "Il Gomitolo" alle famiglie del territorio.

