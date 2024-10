Al via il nuovo anno accademico della Scuola teologica di Pistoia

La Scuola teologica di Pistoia inaugura il nuovo anno accademico lunedì 28 ottobre, ore 21,00 in Aula magna del Seminario vescovile, via Puccini 36 con la prolusione del prof. Federico Giuntoli dell'Istituto Biblicum di Roma.

La grande novità di questo anno della Scuola è un corso aperto a tutta la cittadinanza dal titolo "I classici della teologia". Ogni lunedì sera, a partire da novembre, nella sede dell'ex-Convento Olivetano (Casa dell'Anziano), via Bindi 16, parleremo di uno dei capolavori della letteratura cristiana. Rileggeremo così le pagine più intense da Le Confessioni di sant'Agostino, i Sermoni di Meister Eckhart, il Cantico spirituale di san Giovanni della Croce e altri classici per un totale di 15 incontri. Ogni incontro un relatore diverso, tra docenti della Facoltà teologica fiorentina e giovani studenti.

