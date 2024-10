Baroncelli consigliere metropolitano. Si occuperà di viabilità e trasporto pubblico locale

Ha preso il via un nuovo percorso politico-istituzionale per il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, eletto consigliere metropolitano e incaricato di occuparsi di due deleghe nevralgiche per il territorio fiorentino: la Viabilità zona Chianti e Piana fiorentina e il Trasporto pubblico locale.

Il lavoro del Consiglio Metropolitano si è aperto da alcuni giorni. E’ stata la sindaca di Firenze Sara Funaro che, in apertura della prima seduta del Consiglio della Città Metropolitana della nuova legislatura, ha annunciato le deleghe affidate ad alcuni dei consiglieri eletti.

“Voglio ringraziare chi mi ha dato fiducia e metto me stesso a piena disponibilità per affrontare questa sfida – ha dichiarato il sindaco Baroncelli - ringrazio la Sindaca metropolitana Sara Funaro per avermi assegnato le deleghe al Trasporto Pubblico Locale e alla Viabilità metropolitana del Chianti e della Piana. Un impegno importante che onorerò con il massimo dell’impegno”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

