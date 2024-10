Domani a partire dalle 14:30 consiglio comunale di Pisa

Lunedì prossimo, 28 Ottobre, con inizio dalle 14,30 ad oltranza dei lavori, nuova seduta del Consiglio Comunale. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione. In particolare i consiglieri comunali saranno chiamati ad esprimere il loro voto, su proposta dell'Amministrazione Comune, sugli interventi di riqualificazione per il quartiere di Sant'Ermete e sulle modifiche al Regolamento comunale per la gestione dell'emergenza abitativa. All'inizio delle seduta, va ricordato, che i consiglieri comunali voteranno il nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale dopo le dimissioni della settimana scora a questa carica del consigliere Francesco Niccolai (FdI). Dopo la elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale l'ordine del giorno prevede la discussione dei question time che, per questa seduta, sono tre.

Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune), è sulle modifiche statutarie della Pisamo. Gli risponderà l'assessore alla mobilità, Massimo Dringoli. Il secondo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sull'avviso pubblico per la selezione della direzione artistica del Teatro Verdi. Gli risponderà l'assessore alla cultura, Filippo Bedini. Il terzo, infine, della consigliera Maria Antinietta Scognamiglio (Pd), è sulla sicurezza. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

Nella foto, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale

Notizie correlate