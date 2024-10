La giunta itinerante di Greve visita 9 frazioni

Il sindaco Paolo Sottani e la giunta comunale incontrano i cittadini e le cittadine del territorio comunale di Greve in Chianti. Prende il via lunedì 28 ottobre alle ore 21:15 presso il Circolo di Lamole il ciclo di assemblee pubbliche nelle frazioni con l'intento di offrire alla comunità un'occasione di incontro e contatto diretto con l'amministrazione comunale, decisa ad attivare un percorso informativo itinerante e diffuso, accompagnato da un'attività di comunicazione capillare sui progetti, le iniziative, gli interventi, i servizi, nonché ad ascoltare e condividere le esigenze e le priorità individuate per ciascuna località.

L' iniziativa, che vede la giunta recarsi ‘a domicilio’, è articolata in 11 trasferte, in programma dal 28 ottobre al 30 gennaio, guidate dal sindaco Paolo Sottani e dalla vicesindaca Monica Toniazzi, nonché assessora alle frazioni, con la partecipazione e la presenza degli assessori Ilary Scarpelli, Giulio Saturnini, Giacomo Amalfitano e Paolo Tepsich.

“Crediamo che la partecipazione e il coinvolgimento diretto alla vita amministrativa siano valori imprescindibili per condividere un percorso di crescita sostenibile del nostro territorio - dichiara l'assessore alla frazioni Monica Toniazzi - il percorso di ascolto e attenzione che abbiamo organizzato grazie anche alla collaborazione dei tanti circoli e delle sedi associative che ci ospitano in questo viaggio 'porta a porta' non è solo quello di fare il punto sulle attività in corso, presentare gli interventi, ascoltare le istanze delle singole realtà ma attivare un confronto trasparente sulle varie questioni del territorio che afferiscono ai temi più diversi e sulle prospettive future”.

“L'obiettivo è quello di intrecciare idee, esperienze, discutere delle proposte e dei bisogni – precisa il sindaco Paolo Sottani - che emergeranno per costruire insieme una visione comune per la Greve in Chianti che verrà. Con il contributo di ciascun cittadino saremo in grado di pianificare meglio e attuare i nostri interventi in modo più aderente alle effettive esigenze del territorio”.

Nel corso degli incontri e degli approfondimenti a tu per tu con l'amministrazione comunale saranno trattati temi legati all'ambiente, alla sicurezza, ai lavori pubblici, alla pubblica istruzione, allo sport, alla cultura, alla viabilità, alla sfera del sociosanitario, al turismo, allo sviluppo economico".

Il tour si apre domani sera al Circolo di Lamole, prosegue il 30 ottobre a Lucolena e Dudda presso il Circolo Arci di Lucolena.

Il 4 novembre la giunta comunale sarà a disposizione della comunità di Strada in Chianti presso il Centro civico, mentre l'11 il giro delle assemblee pubbliche farà tappa a Montefioralle nei locali del Circolo Arci e il 13 al Passo dei Pecorai (Casprini da Omero).

Il viaggio nelle frazioni prosegue il 18 novembre a Chiocchio presso il Circolo Arci, il giorno seguente, il 19, sarà al Ferrone (Circolo Arci) e conclude il mese di novembre con l'incontro in programma il 25 a San Polo presso il Circolo Sms L'Unione.

Gli ultimi tre appuntamenti si rivolgono ai residenti di Greve in Chianti, dove la giunta comunale si recherà il 2 dicembre presso il Circolo Arci, di Poggio alla Croce il 13 gennaio negli spazi del Circolo Sms, incontro condiviso con il Comune di Figline e Incisa Valdarno, e infine ai cittadini di Panzano il 30 gennaio presso il Circolo Arci. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino