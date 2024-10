Partecipazione cittadina: a Barberino un percorso in 12 aree del territorio

Ha preso il via il percorso con il quale il Comune di Barberino Tavarnelle istituirà in dodici diverse aree del territorio un importante organismo di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità. È il Consiglio di frazione, uno strumento di connessione tra l’amministrazione comunale e la comunità, incaricato di accorciare le distanze e farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni dei cittadini e delle cittadine.

“Sono organi di partecipazione territoriale il cui lavoro, legato all’attività di partecipazione dei residenti, ha carattere collettivo – dichiara il presidente del Consiglio comunale Alberto Marini – proprio in virtù del loro coinvolgimento i consigli di frazione saranno di grande aiuto non solo per il supporto che offriranno all’attuazione del percorso politico amministrativo del nostro comune ma in generale contribuiranno a diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo che una comunità, attenta e sensibile alle tematiche di interesse pubblico, può esprimere mettendo in campo spirito civico e cittadinanza attiva. Costruire un ponte, un dialogo con la macchina amministrativa e cooperare per il bene comune significa garantire una maggiore trasparenza e una più ampia informazione e conoscenza delle questioni che interessano l’intera collettività, evitando di porre in primo piano le esigenze dei singoli cittadini, da trattare in sedi diverse”.

Sui Consigli di frazione si è espresso anche il Consiglio comunale di Barberino Tavarnelle che ha varato all’unanimità il regolamento che disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze di tali organismi, costituiti da cinque membri ciascuno. I Consigli di frazioni discuteranno dei problemi locali, parteciperanno al processo di programmazione dell’amministrazione comunale sollevando proposte, indicazioni, sollecitazioni e saranno chiamati anche a formulare valutazioni e commenti sulle tematiche che riguardano le singole frazioni. Potranno volgere il loro ruolo nei settori più diversi tra cui la socialità, la solidarietà, i diritti, le pari opportunità, l’educazione, la formazione. I Consigli di frazione potranno essere istituiti nelle frazioni di Badia a Passignano, Linari – Sant'Appiano, Marcialla, Monsanto, Morrocco, Noce – Bonazza, Romita, Sambuca, San Donato in Poggio, San Filippo, Tignano, Vico d'Elsa – Zambra.

Il primo consiglio di frazione ad essere attivato sarà quello di San Donato in Poggio ed entro giovedì 31 ottobre alle ore 12 sarà possibile presentare la propria candidatura compilando il modulo apposito disponibile online sul sito web del Comune. La candidatura potrà essere presentata a mezzo Pec o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Per maggiori informazioni: tel. 055 8052302, segreteria@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

