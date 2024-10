“Pontedera in Business”: oltre 40 imprenditori e professionisti per la Valdera

Si è conclusa con successo la prima edizione di “Pontedera in Business”, l’evento organizzato dal Capitolo BNI Aurora, guidato dalla Presidente Dott.ssa Virginia Reali, che si è tenuto il 24 ottobre presso Le Sodole Country Resort & Golf. Una serata conviviale che ha visto la partecipazione di oltre quaranta imprenditori e professionisti del territorio, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire la crescita del tessuto economico locale.

La serata è stata arricchita dalla presenza del Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e dell’Assessore Alessandro Puccinelli, che hanno portato i loro saluti e ringraziato BNI Aurora per il costante impegno nell’investire sul territorio e nel creare occasioni di incontro e collaborazione. “Pontedera in Business è un’iniziativa che promuove lo sviluppo locale attraverso la sinergia tra professionisti, e siamo lieti di supportare eventi che valorizzano la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Franconi.

Tra i presenti anche Claudio e Roberto Ricciotti, Executive Director di BNI Toscana Mare, che hanno sottolineato l’importanza del networking come strumento di crescita per le imprese: “Eventi come questo dimostrano quanto sia importante la condivisione di idee e la creazione di solide relazioni professionali, in grado di portare vantaggi concreti a tutto il territorio.”

La serata ha generato numerose nuove opportunità di collaborazione e scambio di informazioni utili per far crescere il tessuto economico della Valdera, dimostrando l’efficacia di un approccio che unisce convivialità e business.

Annuncio del prossimo evento

Durante l’incontro, la Presidente del Capitolo, Virginia Reali, ha annunciato un nuovo evento in collaborazione con il Comune di Pontedera, previsto per il fine settimana del 22-23 marzo 2025. “Siamo entusiasti di presentare questa iniziativa dedicata alla salute dei cittadini e in particolare alla prevenzione, perché in quel fine settimana tutti avranno la possibilità di usufruire di visite mediche specialistiche gratuite. È un progetto che sottolinea il nostro impegno verso la comunità e la nostra volontà di fare rete anche al di fuori dell’ambito strettamente imprenditoriale”.

