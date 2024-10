Niente sconto ai bocciati: per gli studenti delle superiori ripetenti e over 18, niente bonus tpl per l'anno in corso

Agli studenti residenti a Firenze che hanno superato i 18 anni (ovvero nati prima dell'1 gennaio 2006) e che sono ripetenti, niente bonus Tpl, almeno per quest'anno, a causa di uno sforamento di età non contemplato dal bando. Questo è quanto è emerso in Consiglio comunale, dalle risposte che l'assessore Giovanni Bettarini ha dato nel question time al consigliere Francesco Grazzini (Italia viva), intervenuto per chiedere una misura a sostegno di questi studenti che il bando di concessione del bonus escludeva di fatto dal poter avere l'agevolazione, rendendo così il ripetente anche il soggetto che doveva pagare di più degli altri.

"La questione deve essere affrontata - ha risposto l'assessore Giovanni Bettarini - non sarà possibile per quest'anno, ma sarà modificata per le prossime edizioni del rilascio del bonus". La ragione della limitazione sta nel fatto che il range d'età dal 1 gennaio 2006 al 30 aprile 2011 è stato scelto in modo così netto, "perché il dato anagrafico risulta efficacemente verificabile anche per l'incrocio con l'anagrafe e con la profilazione del webshop di Autolinee Toscane". Richiedere invece l'anno di iscrizione avrebbe comportato, secondo l'assessore, "un rallentamento importante, in quanto il controllo non sarebbe attuabile con immediatezza".

Per il consigliere Francesco Grazzini però, in tal modo si è verificata la situazione per la quale "gli studenti bocciati non solo devono ripetere l'anno ma sono anche costretti a pagare l'abbonamento intero. Verificheremo che almeno nel bando del prossimo anno ci si rivolga a tutti gli studenti, indipendentemente dalla situazione scolastica".

