Erasmus+, l'Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato incontra la Norvegia

Un’occasione di crescita e di confronto in arrivo per la scuola secondaria di I grado “Franco Sacchetti” di San Miniato, che apre le porte al progetto Erasmus+. La prossima primavera alcuni alunni delle seconde classi saranno ospiti degli studenti della International School of Bergen in Norvegia per una settimana; ricambieranno poi nei mesi successivi accogliendo a loro volta i compagni norvegesi a San Miniato.

Il progetto, attivato per la prima volta in questo anno scolastico, prevede il coinvolgimento di 3 studenti per ognuna delle 7 sezioni della scuola media nelle sue due sedi di San Miniato e San Miniato Basso. A Bergen vivranno una settimana ricca di attività laboratoriali durante la quale avranno modo di conoscersi, approfondendo aspetti culturali, sociali ed economici, tutto a partire da due prodotti simbolo dei rispettivi territori: le risorse ittiche scandinave e il tartufo sanminiatese.

Per conoscere di persona i partner e pianificare il viaggio dei loro studenti, a inizio ottobre una delegazione composta dal dirigente scolastico e due docenti dell’Istituto Comprensivo Sacchetti ha svolto alcuni giorni di sopralluoghi e riunioni nella città norvegese. “Abbiamo visitato l’International School of Bergen e conosciuto i colleghi norvegesi – raccontano le professoresse Costanza Bagnoli e Debora Ciampi, membri del team Erasmus+ dell’Istituto Sacchetti -. Abbiamo trovato un ambiente di apprendimento basato sulla ricerca che stimola la formulazione di domande e rafforza le competenze nella risoluzione dei problemi”.

“Sarà un’esperienza di grande valore che andrà ad arricchire ulteriormente la nostra offerta formativa, già molto attiva per quanto riguarda il potenziamento linguistico – aggiunge il dirigente scolastico del Sacchetti, professor Andrea Fubini -. Uno degli obiettivi del nostro istituto, infatti, è fornire agli alunni competenze per relazionarsi positivamente con culture e stili di vita differenti dalle nostre. Nella loro settimana di permanenza a San Miniato proporremo ai nostri giovani amici norvegesi un programma ricco di incontri, laboratori, visite sul territorio, momenti ludici e conviviali, che saranno un arricchimento sia per loro e che per la nostra comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa

