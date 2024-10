Al via il nuovo anno sociale della Fidapa San Minato nel ricordo di Diana Cavallini

Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18,30 presso il Circolo Cheli in San Miniato si è tenuto l' evento di apertura della Fidapa Sez.San Miniato anno sociale 2024/2025. La serata si è aperta con un momento musicale a cura degli artisti Carrari, Fattorini, Michelucci e Sevieri a cui è seguita la cena a cura dello Chef Gilberto Rossi del ristorante Pepe Nero. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti ed autorità, fra le quali per Santa Croce il Sindaco Roberto Giannoni, per Montopoli il Sindaco Linda Vanni, per San Miniato l’’Assessore Elena Maggiorelli, per Fucecchio l’assessore Fabio Gargani e per Castelfranco l’Assessore Filomena De Donato.

La serata, oltre a dare avvio all'anno sociale, è stata l'occasione per ricordare la socia Diana Cavallini, venuta recentemente a mancare. Erano infatti presenti le figlie della cara defunta socia, Agnese Moretti e Delia Moretti oltre a rappresentanti dell'Unitalsi, associazione a cui Diana ha dedicato gran parte della sua vita. Per Unitalsi erano infatti presenti la presidente Carla Lapi, Enrico Banti ed altri membri. Scopo della serata è stato infatti quello di dare voce attraverso la musica, ma soprattutto attraverso le parole di Unitalsi alla bellezza che c'è nel dare e nel donare, filo conduttore di tutto l'evento e che Fidapa Sez. San Miniato si augura sia arrivato al cuore di tutti i partecipanti.

Un grazie alla Presidente Camilla Giunti per l'impeccabile organizzazione, alle socie della Fidapa sez. San Miniato ed a tutti i numerosi ospiti che hanno preso parte all'evento.

Fidapa San Miniato

