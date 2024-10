"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole", a Empoli la presentazione della mostra

Evento da non perdere nel panorama culturale. Mercoledì 30 ottobre 2024, alle 17.30, nella biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, 46, si terrà la presentazione della mostra in corso a palazzo Strozzi di Firenze, denominata 'Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole' a cura del critico d'arte e curatore di fama Martino Margheri.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la prestigiosa Fondazione Palazzo Strozzi e sarà Martino Margheri a guidare il pubblico alla scoperta dell’opera e dell’influenza di una delle figure più innovative e significative dell’Espressionismo Astratto americano.

Un’artista visionaria: Helen Frankenthaler

La mostra "Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" allestita a Palazzo Strozzi fino al 26 gennaio 2025, è la prima grande retrospettiva italiana dedicata all’artista Helen Frankenthaler (1928-2011). Tra le figure cardine del secondo dopoguerra, Frankenthaler ha rivoluzionato il linguaggio della pittura astratta attraverso l’uso pionieristico del "soak-stain," una tecnica che permette al colore di fondersi con la tela, generando suggestivi effetti di trasparenza e leggerezza. Questa tecnica unica ha consentito a Frankenthaler di creare opere di grande intensità cromatica e suggestione visiva, che hanno segnato profondamente l’evoluzione della pittura contemporanea e hanno influenzato generazioni di artisti.

Un incontro coinvolgente che permetterà al pubblico di esplorare il mondo di Helen Frankenthaler, una delle voci più straordinarie dell’Espressionismo Astratto. Un viaggio appassionante nel cuore dell’arte contemporanea.

PROGRAMMA - Il dottor Martino Margheri condurrà il pubblico attraverso un excursus visivo e critico della mostra, soffermandosi sulle opere più emblematiche esposte a Palazzo Strozzi e sui temi centrali della produzione di Frankenthaler: il rapporto tra colore e spazio, l’astrazione come linguaggio universale e l’intensità espressiva delle superfici dipinte. Attraverso immagini, video e aneddoti tratti dalla vita dell’artista, Margheri offrirà una prospettiva unica sulla carriera e sull’impatto duraturo di Frankenthaler, il cui lavoro continua a risuonare con una forza senza tempo.

Fondazione Palazzo Strozzi e Biblioteca Fucini: una collaborazione culturale

La presentazione è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi, istituzione di riferimento nel panorama artistico internazionale, impegnata a portare in Italia mostre di rilievo mondiale e a promuovere il dialogo tra arte, comunità e territorio. La Biblioteca Fucini di Empoli, punto di incontro culturale e di approfondimento per la comunità, è onorata di ospitare questa occasione unica di arricchimento culturale, che permette di avvicinarsi all’opera di Frankenthaler e di comprendere il suo ruolo nella storia dell’arte contemporanea.

INFORMAZIONI - L’evento è gratuito a ingresso libero. Per saperne di più contattare la Biblioteca Fucini al numero telefonico 0571 757840, oppure tramite email biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

