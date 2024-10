Investimenti da oltre 350mila euro sui cimiteri di Greve, Strada e Panzano

Garantire tutela e decoro ai cimiteri di campagna che svolgono un’importante funzione sociale e culturale, conservare la memoria spirituale e collettiva di una comunità. Sono alcuni degli obiettivi che il Comune di Greve in Chianti si è posto nell’opera di riqualificazione dei cimiteri di Greve, Strada a Panzano in Chianti. Un importante investimento che ammonta a oltre 350mila euro, finalizzato a valorizzare il patrimonio storico-monumentale della memoria locale. La giunta Sottani ha messo mano alla risistemazione dei cimiteri di campagna, ponendo attenzione a quelli più decentrati.

“I camposanti di campagna sono un valore imprescindibile del percorso di una comunità – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Saturnini – continuiamo ad investire sul progetto di recupero e valorizzazione degli antichi luoghi della memoria e del silenzio, cari alle cittadine e ai cittadini che testimoniano le nostre radici e i nostri affetti”. La riqualificazione dei cimiteri, operazione fondamentale dal punto di vista della sicurezza e del contrasto al degrado e ai segni del tempo, si compone di vari interventi puntuali.

Il Comune ha messo in atto la risistemazione della copertura del cimitero di Panzano e ha affidato i lavori per il rifacimento della copertura del camposanto di Greve in Chianti mentre entro la fine di novembre saranno affidati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un impianto di risalita sempre nel cimitero di Greve.

“L’attenzione al decoro e al miglioramento dei cimiteri adiacenti a borghi e piccoli centri abitati è una priorità che perseguiamo da anni per rispondere alle esigenze della popolazione – spiega l’assessore – entro l’anno procederemo anche alla risistemazione della copertura della parte più antica del cimitero di Strada in Chianti”.

Altra opera di rilievo che interessa l’attività di manutenzione straordinaria dei cimiteri è l’arricchimento dell’arredo con l’acquisto di 200 piante in vaso messe a dimora nei 14 cimiteri del territorio comunale in vista delle prossime festività di Ognissanti. “Sono piccole fioriere disposte lungo i vialetti dei cimiteri, - continua - che mirano ad incrementare il decoro e facilitare la fruibilità di questi luoghi migliorandoli sia dal punto di vista estetico che funzionale”.

Il sindaco Paolo Sottani ha inoltre firmato un’ordinanza per l'apertura straordinaria del cimitero di Greve in Chianti nei giorni di commemorazione dei defunti. Con l’obiettivo di favorire le visite in occasione delle prossime commemorazioni dei Santi e Defunti, è stata disposta l'apertura straordinaria al pubblico del camposanto grevigiano in alcuni mercoledì 30 ottobre ore 8.00-17.30.

