Mattia Devincenti, 11 anni, oro ai mondiali di karate IKU di Buenos Aires, festa a Bientina e Castelfranco

Medaglia d’oro al Campionato del Mondo di karate IKU svoltosi a Bueno Aires, in Argentina, per il giovanissimo pisano Mattia Devicienti, 11 anni, di Bientina, che si allena con il Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto. Un oro che rappresenta un bis iridato, in quanto già nel 2022 si mise al collo la medaglia d’oro di categoria a Caorle.

Mattia Devicienti ha gareggiato nella specialità Kumitè, categoria -50 kg, mostrando ancora una volta la sua abilità e determinazione, quelle che nel recente passato lo hanno portato già a raccogliere diversi trofei in ambito internazionale.

Con due mesi di intensa preparazione alle spalle, Mattia si è presentato alla competizione argentina con un unico obiettivo, quello difendere il titolo di Campione del Mondo “for children”. E il suo è stato straordinario: ha affrontato e battuto con un netto 4 a 0 un atleta brasiliano e, successivamente, ha avuto la meglio su un karateka argentino con un combattuto 3 a 2.

Originario del Salento e residente in Toscana, Mattia è già abituato a confrontarsi con le sfide delle competizioni internazionali. Nel 2023 ha conquistato l’oro agli Europei in Slovenia e a maggio ha raggiunto il primo posto all’Internazionale per società, affermandosi anche in numerose competizioni di rilievo nazionale come la Coppa Italia e il Gran Prix.

Con un esordio nel Karate a soli sei anni, Mattia - che compirà 12 anni a febbraio - si prepara ora a una nuova avventura agonistica: la possibilità di entrare nella squadra nazionale italiana. Per ottenere la convocazione, dovrà puntare ai tre titoli federali della FIK nella stagione sportiva 2024/2025 – Golden Cup, Gran Prix e Campionato Italiano – una sfida che di certo andrà ad affrontare con l’impegno e la determinazione che lo hanno portato fino all’oro di Buenos Aires.

Soddisfazione e orgoglio per il Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto, guidato dal Maestro Eduardo Nava, che celebra i risultati di Mattia, un atleta che continua a farsi notare nel panorama internazionale del Karate e a ispirare con la sua dedizione e passione per lo sport. Un percorso, quello che sta portando avanti la Società con i suoi allievi, anzitutto con l’imperativo del divertimento in una disciplina sana che è molto più che uno sport: aiutando i giovani a crescere in modo equilibrato, sviluppando abilità che vanno dal fisico al carattere, e fornendo strumenti utili per affrontare la vita con sicurezza e integrità.

Notizie correlate