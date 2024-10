Ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto da dicembre: l'avviso pubblico del Comune di Firenze

Ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto a partire da dicembre 2024, per le festività natalizie, con permanenza fino al 31 marzo 2025. Il Comune di Firenze ha pubblicato on line sulla rete civica l’avviso pubblico per selezionare il miglior progetto di ruota panoramica eventualmente corredata da iniziative culturali e di intrattenimento. Il periodo fissato nell’avviso per l’installazione della ruota è quello dal 1 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

L’avviso pubblicato dal Comune di Firenze mira a selezionare i soggetti privati interessati a installare, autofinanziandosi, una ruota panoramica di altezza superiore ai 50 metri, che potrà essere corredata da iniziative culturali e di intrattenimento con possibili attività commerciali (non prevalenti rispetto alle proposte contenute nel progetto), in aree finalizzate ad attività collaterali tematiche prevalentemente dedicate a famiglie e bambini.

“Il progetto dovrà necessariamente prevedere l’installazione di una ruota panoramica di altezza superiore ai 50 metri”, si legge nell’avviso pubblico, “al fine di assicurare la complessiva visuale della città, avente caratteristiche che la rendano armonica con il contesto di un Parco monumentale” quale è quello delle Cascine.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui l’Amministrazione comunale di Firenze individua l’area di piazza Vittorio Veneto per l’installazione della ruota panoramica; nei prossimi anni ciò non sarà più possibile, per consentire la realizzazione dell’intervento programmato per la riqualificazione della piazza.

La scadenza per presentare le proposte è fissata alle 12 di mercoledì 6 novembre 2024.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

