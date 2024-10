Santa Croce, al Verdi la scuola di teatro con Achab

Giallo Mare Minimal Teatro promuove da sempre una significativa azione di formazione al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno. Così, anche per questa stagione 2024/25, un nucleo specializzato in trasmissione dei saperi scenici curerà il laboratorio teatrale Achab, che si rivolge a ragazzi, giovani e adulti e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza delle proprie capacità comunicative e relazionali.

Il corso per gli adulti si terrà il lunedì dalle 21 alle 23, condotto da Diletta Landi. Previsto un saggio a fine corso. Lezioni di prova stasera, lunedì 28 ottobre, e lunedì 4 novembre.

Il laboratorio per i bambini dai 6 agli 11 anni si terrà il martedì dalle 17 alle 19; quello per ragazzi dagli 12 ai 14 anni il martedì dalle 15.30 alle 17. Entrambi i corsi saranno condotti da Sonia Montanaro. Il teatro è qui affrontato come esplorazione di sé e degli altri tramite un approccio propedeutico a vari linguaggi scenici (corpo, voce, figure ed oggetti). Previsto un saggio finale a conclusione del lavoro svolto. Due le lezioni di prova in programma, martedì 5 e martedì 12 novembre. Inizio corso martedì 12 novembre.

I laboratori si terranno presso il teatro Verdi. Le iscrizioni sono aperte Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere all’ufficio cultura del Comune di Santa Croce 0571 389853// 0571 30642 o a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

