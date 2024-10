Pennacchi, Guzzanti, Battiston, Bergonzoni e Cornacchione nel cartellone del teatro di Altopascio

Andrea Pennacchi, Caterina Guzzanti, Giuseppe Battiston, Gaia Nanni, Alessandro Bergonzoni, Laura Curino e Antonio Cornacchione, questi i nomi in cartellone per la stagione 2024/25 del Teatro Giacomo Puccini di Altopascio. Un cartellone, al via dal 26 Novembre, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Altopascio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

“Un cartellone di livello, che si conferma anno dopo anno un fiore all’occhiello per qualità e varietà nella proposta - commenta la sindaca, Sara D’Ambrosio -, capace di attrarre un pubblico diverso per età e gusto e di confermare il nostro Teatro, sempre più, come forza culturale e propulsiva del territorio. Confermiamo quindi la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e proseguiamo il percorso di rilancio del Teatro Cinema insieme al Teatrino dei Fondi, per arrivare a tutta la comunità con progettualità, iniziative, eventi, percorsi e appuntamenti molteplici”.

“L’anno scorso siamo arrivati a 167 abbonati - aggiunge l’assessore alla cultura, Alessio Minicozzi - superando così tutti i record. Un percorso in crescita che quest’anno ci vede proporre una stagione ancora più composita e allettante. Di base c’è la volontà, fortissima da parte nostra, di affermare sempre più il Teatro Cinema “G. Puccini” luogo di cultura, di arte, di incontro e scambio. I numeri ci dicono che la strada intrapresa è giusta, l’affluenza di pubblico anche da fuori comune e addirittura da fuori provincia ci fa investire ulteriormente in questo percorso”.

“Quello del Teatro Puccini – sottolinea la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – è un cartellone ricco per generi e registri, in cui temi attuali, ironia e testi di grande profondità incontrano interpreti in grado di emozionare e affascinare gli spettatori. Un programma che conferma la grande attenzione verso il territorio che da anni anima il lavoro condiviso con l’amministrazione comunale”.

“Da Caterina Guzzanti a Giuseppe Battiston, da Gaia Nanni ad Andrea Pennacchi, fino a Laura Curino, Alessandro Bergonzoni e Massimo Dapporto. Il cartellone del Teatro Puccini - osserva la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – offre agli spettatori un percorso di scoperta, in cui la forza della narrazione, la caratura degli artisti e l’indiscussa qualità dei testi concorrono alla composizione di un mosaico denso di suggestioni e spunti di riflessione”.

La stagione si apre domenica 26 novembre con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito in scena con Secondo lei. Secondo lei è una storia che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo, continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi.

Giovedì 19 dicembre, Giuseppe Battiston è il protagonista de La valigia. In viaggio con Dovlatov, per la regia di Sergej Dovlatov. La Valigia è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica e il suo protagonista, Sergei Dovlatov, si racconta attraverso l’amore verso il paese che ha lasciato.

Giovedì 9 gennaio, liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio, per la regia di Giovanni Ortoleva va in scena La signora delle camelie. La cronaca impietosa di un omicidio sociale, in cui la violenza classista e moralista, immersa in condimenti stucchevoli e sentimentali, è travestita da romanticismo. Una storia che racconta una collettività disgustosa e che continua a toccarci ancora oggi più di quanto vorremmo.

La stagione prosegue venerdì 24 gennaio: al Puccini arriva Pigiama per sei di Marc Camoletti, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio. Lui, lei, l'altra: il più classico dei triangoli, che però diventa un poligono perfetto quando si aggiungono alla vicenda personaggi che intrecciano ulteriormente le trame relazionali. Un cast corale per uno spettacolo turbinante di equivoci e risate.

L’assaggiatrice di Hitler di Sandro Mabellini, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani è lo spettacolo in programma mercoledì 5 febbraio. L’assaggiatrice di Hitler racconta la storia di Rosa Sauer, una donna fragile e incapace di reagire come molti alle violenze e ai soprusi del periodo nazista, che viene obbligatoriamente reclutata per diventare un’assaggiatrice dei pasti del Führer, paranoico e ossessionato di essere avvelenato.

Martedì 18 febbraio, Gaia Nanni porta in scena La notte dei bambini, uno spettacolo di Gaia Nanni e Giuliana Musso. La notte dei bambini è la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini. È la storia di quella volta in cui fu facile riconosce i mille fili invisibili che ci legano gli uni agli altri e tutti insieme alla nostra umanissima e buffa fragilità.

Spazio alla danza, venerdì 28 febbraio, con Luna Park. Una produzione Kinesis CDC, per la coreografia di Angelo Egarese, con i danzatori Anna Pesetti, Elena Alessia Hodor e con Margherita Canetti, Sofia Grazzini e Matilde Molendi. “Un luogo fantastico, in cui tutto può essere percepito come vero o falso, dove tutti diventiamo dei Jolly Joker.” Uno spettacolo in cui i vari stili si mescolano creando un’illusione ottica nello spettatore. Musica e danza si intrecciano tra storia e personaggi, tra suoni e parole. Un ritmo incessante e una folle risata che si fondono in un pericoloso gioco da cui non si potrà fuggire. Una vita agiata fino a scoprire l’orrore della normalità, un caleidoscopio di situazioni in cui tutto è vero e tutto è falso.

Lo spettacolo, fuori abbonamento, viene proposto nell’ambito di Note dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano, progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche, ingresso posto unico € 5.

Mercoledì 12 marzo è il momento di Alessandro Bergonzoni con Arrivano i dunque ( avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca). L'assurdo comico, il rifiuto del reale come riferimento artistico e la capacità di giocare col linguaggio per creare situazioni surreali paradossali: questi sono i temi comici che lo caratterizzano nel panorama artistico italiano.

Giovedì 27 marzo Andrea Pennacchi porta in scena Arlecchino? di Marco Baliani. Andrea Pennacchi indossa la maschera di Arlecchino e, con la regia di Marco Baliani, la porta dentro la contemporaneità. Dal dissidio tra Arlecchino e il nostro mondo scaturiscono esilaranti situazioni ma, anche, dissacranti visioni e imperdibili scontri. Arlecchino attraversa, con la sua goffaggine e la sua furbizia, quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni.

La stagione teatrale si chiude martedì 8 aprile: sul palco del Puccini arriva PIRANDELLO PULP di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix. Versione attuale e irriverente de Il Giuoco delle Parti di Pirandello firmata da Edoardo Erba. Carmine, il tecnico teatrale, sforna idee innovative grazie alla sessualità vissuta pericolosamente mentre Maurizio, il regista, si ritrova ad agire da tecnico. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Da oggi, lunedì 28 ottobre, fino a inizio stagione, è aperta la campagna abbonamenti: dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle ore 20 direttamente in Teatro, in via Regina Margherita, ad Altopascio.

I biglietti per i singoli spettacoli potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema Teatro Giacomo Puccini nei tre giorni precedenti lo spettacolo, dalle 17 alle 20, e il giorno stesso, fino a un’ora prima dell’inizio.

Sono previsti sconti e riduzioni per over65, studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, possessori della Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti).

Gli studenti universitari in possesso della carta “Studente della Toscana” e gli under35 (“Biglietto futuro” in collaborazione con Unico Firenze) hanno diritto al biglietto ridotto a 8 euro.

Per eventuali ulteriori informazioni: Teatro Cinema Giacomo Puccini, via Regina Margherita, 17-19; 0583.217601; Biblioteca Comunale “A.Carrara”, piazza Vittorio Emanuele, 23; 0583.216280; 0583.216455; teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it; www.comune.altopascio.lu.it; www.teatrocinemapuccini.it.

platea intero € 110 / ridotto € 90

galleria intero € 90 / ridotto € 75

under 35 € 50

speciale scuole € 45

platea intero € 20 / ridotto € 17

galleria intero € 18 / ridotto € 15

speciale scuole € 7

biglietto ridotto € 8 riservato agli studenti delle Università possessori della carta “Studente della Toscana” e under 35 biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze

over 65, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), speciale scuole (riservato agli studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado)

presso la biglietteria del teatro. Per gli abbonamenti in orario di apertura del Cinema per i biglietti nei tre giorni precedenti lo spettacolo in orario di apertura del Cinema e il giorno dello spettacolo, un’ora prima della rappresentazione.

