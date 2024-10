Verde pubblico, a Porta a Lucca lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei tigli in via Roques

Partono lunedì 28 ottobre i lavori di messa in sicurezza dei tigli in via Pardo Roques a Porta a Lucca. I lavori si sono resi necessari a seguito del cedimento di una pianta di tiglio, a cui sono seguire le verifiche da parte dell’Università di Pisa e dei tecnici di Euroambiente, previste dal contratto di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo. Dal sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica delle condizioni dei tigli con indagini strumentali e prove di trazione e di carico, sono emersi fattori di sicurezza statici insufficienti per 9 piante, che presentano una situazione critica tale da rendersi necessaria la loro rimozione per evitare pericoli a persone e cose, essendo in prossimità di una strada molto frequentata. Per le altre 39 piante si procederà invece ad una potatura di alleggerimento e riduzione della chioma.

Le piante rimosse e quelle stramazzate in precedenza saranno sostituiti con 12 nuove piante di tiglio per continuità del filare. L’intervento di messa in sicurezza si svilupperà prima con la fase delle potature, a seguire le rimozioni, la fresatura delle ceppaie e infine le nuove piantumazioni, con termine dei lavori previsto entro il 20 novembre.

Per permettere lo svolgimento dei lavori a partire da lunedì 28 ottobre fino al giorno 20 novembre con orario 08.00-17.30, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: in via Pardo Roques divieto di sosta con rimozione coatta, con cantieri a stato di avanzamento lavori, divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dall’intervento e restringimento di carreggiata; obbligo di movieri a terra per la disciplina del transito veicolare e pedonale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate