Giani saluta il successo dell’Orchestra Leonore in Germania

“Sapere che un’orchestra nata e cresciuta nella nostra regione e guidata da un direttore toscano si sta conquistando prestigiosi consensi anche oltre i confini nazionali non può che farci piacere e renderci orgogliosi”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani saluta il successo che l’Orchestra Leonore, guidata dal fondatore e direttore Daniele Giorgi, ha ottenuto alla Elbphilharmonie di Amburgo, una delle sale di concerto più grandi ed acusticamente avanzate a livello mondiale, a conclusione della tournée che, nei giorni precedenti aveva toccato i teatri di Pistoia, Perugia e Rimini.

“Quattro concerti – aggiunge Giani - per festeggiare i primi dieci anni di attività dell’Orchestra, promossa da Fondazione Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript e nata con l’obiettivo di dare vita a una formazione musicale di respiro internazionale che riunisca musicisti di vasta esperienza provenienti dall’Italia e da altri Paesi”.

“L’Orchestra, intitolata all’eroina beethoveniana Leonore, - conclude Giani -promuove un modello innovativo e sostenibile di dialogo tra la musica d’arte e il territorio, portando musica di eccellenza, oltre che nella città che l’ha vista nascere, in tanti luoghi diversi, nelle grandi sale da concerto ma anche in sedi non istituzionali”.

Fonte: Toscana Notizie

