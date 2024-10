Giornata del Contemporaneo, in anteprima la mostra del cerretese Pietro Daresta

La sede dell’Associazione ACQUAdiRIO, a Cerreto Guidi, ha ospitato in occasione della 20°Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani), “Fiori”, il nuovo progetto pittorico di Pietro Daresta.

La Giornata del Contemporaneo è un’iniziativa che nasce per la promozione del complesso e vivace mondo dell'arte contemporanea durante la quale si aprono gratuitamente le porte dei musei AMACI. Cerreto Guidi è una di queste realtà grazie all’impegno assunto dall’artista Pietro Daresta di promuovere con l’Associazione ACQUAdiRIO, una mostra presso la sede dell’associazione in Via della Libertà, 57 nel centro di Cerreto Guidi.

Con “Fiori”, Pietro Daresta celebra la bellezza e la fragilità della natura, ispirandosi a grandi maestri come Van Gogh, Kiefer e Richter. La mostra invita a una riflessione sui cicli della vita, in cui i fiori diventano potenti simboli di bellezza effimera, fragilità e rinascita.

A questa sorta di anteprima, ha presenziato il Sindaco di Cerreto Guidi. “Ringrazio l’artista per il contributo dato all’iniziativa e per una mostra che sicuramente non mancherà di suscitare curiosità ed ammirazione- ha dichiarato Simona Rossetti- Non è la prima volta che Pietro Daresta presenta delle mostre a Cerreto Guidi. E’un artista che collabora a molte iniziative della nostra comunità. La sua arte è molto apprezzata e siamo lieti di poter ospitare una sua nuova personale”.

La rassegna, infatti, sarà aperta e visitabile al pubblico per un periodo più prolungato, nel prossimo mese di dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cerreto Guidi

