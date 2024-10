I calabroni vanno a scuola, scatta la bonifica dei vigili del fuoco

Un nido di calabroni di notevoli dimensioni si era impossessato del sotto tetto dell'asilo poggio fiorito a Santa Croce sull'Arno e alla fine è servito l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di sotto, per rimuovere, come si dice in gergo, bonificare, la scuola. A segnalare il problema all'amministrazione comunale erano state le insegnanti la mattina di lunedì dopo che avevano visto un paio di insetti fare capolino nella scuola. Dopo un primo sopralluogo dell'ufficio ambiente del comune si è capito che il problema probabilmente era nel sottotetto ed era necessario l'intervento di personale attrezzato e specializzato, questo però avrebbe comportato probabilmente la sospensione dell'attività didattica. Il comune quindi, si è rivolto ai vigili del fuoco anche su indicazione del sindaco Giannoni, per capire se era possibile risolvere il problema in modo meno impattante sulla vita scolastica.

I vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto si sono subito resi disponibili, capendo che il problema era di rilevanza pubblica dal momento che coinvolgeva una scuola. Nel pomeriggio di ieri infatti una squadra del distaccamento di Castelfranco di Sotto ha fatto un sopralluogo e dopo aver individuato la possibile posizione del nido di insetti, due vigili del fuoco equipaggiati in modo opportuno, con il supporto dei colleghi a terra sono entrati nel sottotetto e hanno irrorato il nido con il disinfettate, poi hanno distrutto il favo per evitare che nella prossima primavera potesse essere nuovamente colonizzato da altri insetti. L'operazione ha richiesto un po' di tempo e un po' di cautela, vista la posizione malagevole del nido, ma alla fine la scuola è stata bonificata senza dover ricorrere a chiusure o soluzioni più drastiche, anche perché i vigili del fuoco hanno utilizzato un insetticida che dopo poco che viene irrorato si inertizza, ovvero non causa problemi per la presenza umana.

“Non posso che ringraziare i vigili del fuoco e in particolare il distaccamento di Castelfranco di Sotto – spiega il sindaco Roberto Giannoni - che dipende dal comando provinciale di Pisa. Quando abbiamo chiamato non eravamo certi che potessero intervenire e invece si sono subito messi a disposizione trattandosi di un edifico pubblico e hanno condotto un intervento con estrema professionalità. Ero lì con loro e devo dire che non è stato facile raggiungere il nido degli insetti. Grazie ancora ai vigili del fuoco anche perché grazie al loro intervento si è evitato di arrecare disagi alla vita scolastica”.

